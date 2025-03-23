KTM Heyetinden BARUM’a Ziyaret Gerçekleştirildi

KIMYA TEKNOLOJI MERKEZİ ÜZERİNE ZİYARET

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) tarafından kurulan Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) heyeti, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (BARUM) ziyaret etti. KTM Direktörü Alper Ondur ile birlikteki grup, laboratuvarın araştırma altyapısını ve sunduğu teknolojik imkanları öğrenmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdi.

ARAŞTIRMA ALTERNATIFLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ziyaret sırasında, BARUM Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ardahan Eski ve uzman araştırmacılar, laboratuvarın olanaklarını, devam eden Ar-Ge çalışmaları ile sanayiye yönelik projeler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. İki kurum arasındaki potansiyel iş birlikleri ve ortak projeler üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Görüşmelerde, akademik bilgi birikimi ve sanayi tecrübesi buluşarak yenilikçi çözümler, sürdürülebilir üretim teknikleri gibi konular masaya yatırıldı.

İNOVASYONUN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR

Bu ziyaretin, kimya sektöründeki inovasyon ve teknolojik gelişmeleri destekleyecek önemli bir adım olduğunu belirtmek gerekiyor. KTM ve BARUM arasındaki olası iş birliklerinin sektöre sağlayacağı katkılar, rekabet avantajı yaratma noktasında büyük önem taşıyor.