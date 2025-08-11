KTO Başkan Öztürk, KOBİ’lere destek çağrısı yaptı

KOBİLERİN FİNANSA ERİŞİMİ ÖNEMLİ

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sürdürülebilir ve güçlü ekonomik büyüme için KOBİ’lerin öncelikli olduğu reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. KTO’da gerçekleştirilen ‘Yeni Üyelerle Tanışma ve İstişare Toplantısı’nda, Başkan Öztürk’ün başkanlığında birçok yönetim kurulu üyesi bir araya geldi. Toplantıda Temmuz ayında katılan yeni üyelerle KTO’nun ve iştiraklerinin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve üyelerin sorunları ile beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

ÜYELERİN GÖRÜŞLERİ DEĞERLİ

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıda Konya Ticaret Odası’nın, üyelerinin ve iş dünyasının geri bildirimlerini önemsediğini ifade etti. Üyelerle buluşmayı sürekli bir alışkanlık haline getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Öztürk; “Bu doğrultuda, yeni üyelerimizi dinlemek, sorunlarınızı, önerilerinizi değerlendirmek üzere bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

KONYA’NIN KÜRESEL REKABET GÜCÜ

KTO’nun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Öztürk, 1882 yılından beri hizmet verdiklerini kaydetti. KTO’nun sadece yasal hizmetler sunmakla kalmayıp, ayrıca Konya’nın küresel rekabet gücünü artıracak çeşitli projeler yaptığını dile getirdi. Başkan Öztürk, “İhracatı artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. e-Oda ve mobil hizmetlerle işlemleri kolaylaştırıyoruz. İkili iş görüşmeleri ve uluslararası fuar organizasyonları ile iş alemimize destek oluyoruz” dedi.

GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM SUNUYORUZ

Öztürk, KTO’nun eğitim, sağlık, teknoloji ve hukuk gibi pek çok alanda şehrin gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, “Bünyemizdeki güçlü iştiraklerimizle birlikte büyük bir ekosisteme hizmet ediyoruz. Bu yapılarla sadece bugünü değil, aynı zamanda Konya’nın yarınlarını da inşa ediyoruz” sözlerini kaydetti.

REEL SEKTÖRE DESTEK GEREKİYOR

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Öztürk, eflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Parasal sıkılaştırma politikasının olumlu sonuçlar verdiğini ve dezenflasyonun devam ettiğini aktaran Başkan Öztürk; “KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

KONYA, BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Başkan Öztürk, Konya’nın ihracat konusundaki başarısının önemli olduğunu vurgulayarak, “2001 yılında 100 milyon dolar olan ihracatımız, 2024 itibarıyla 3,5 milyar dolara ulaştı. Şehrimiz, ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlü bir aktör haline geldi” şeklinde konuştu.

İŞ ALEMIYLE BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ

Konya’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Öztürk, “Bu başarıyı yeterli görmüyoruz. Daha fazla üretim ve ihracat yaparak şehrimizi ileri taşımak adına iş alemimizle çaba göstereceğiz” dedi. Bu toplantının da bu vizyonun bir parçası olduğunu aktaran Öztürk, “Ekonomisini el birliğiyle daha iyi yerlere getirmek bizim elimizde” ifadesini kullandı.

BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ

Başkan Öztürk, birlik, beraberlik ve istişare kültürünün önemine dikkat çekerek; “Sizlerin görüşleri bizim için kıymetli. Biz de Konya Ticaret Odası olarak sizlerle büyük bir aileyiz. Birlikte bu ailenin daha da büyümesi ve şehrimizi kalkındırılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ardından üyelerin sorun ve beklentilerini dinlemeye başladı.