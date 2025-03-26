KTO Başkanı Gülsoy’dan Bankalara Çağrı

BANKALARIN MEVDUAT VE TİCARİ KREDİ FAİZLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, bankaların mevduat faizlerindeki indirimleri tüketiciye yansıttığını ancak ticari kredi faizlerinde aynı oranda bir düşüş sağlamadığını belirtti. Gülsoy, “Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar?” şeklinde bir soru yöneltti. KTO’da düzenlenen Mart ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’nda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve sonrasında Gülsoy ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİK GELİŞMELER

Gülsoy, küresel ekonomide beklenmeyen ve tahmin edilemeyen önemli gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, “Dünya sisteminde insanlar çok şaşırtan önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD’de başkanlık görevine yeni başlayan Trump’ın politikaları, artan belirsizlik ve riskleri ön plana çıkarıyor. Bu belirsizlikler ve finansal dalgalanmaların özellikle Türkiye’yi de etkilediğini vurguladı. Avrupa Birliği’nde yaşanan ekonomik sorunlar ve göç sorunu, bölgede aşırı milliyetçiliğin yükselmesine ve siyasi istikrarsızlık risklerine yol açıyor. Buna bağlı olarak dünya ekonomisi yeni bir dönüşüm sürecine girdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BÜYÜME RAKAMLARI

Gülsoy, Türkiye ekonomisinin zorlu ekonomik şartlara rağmen büyümeye devam ettiğini, 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 3.2 düzeylerinde gerçekleştiğini bildirdi. “Sanayinin rekabet gücundaki zorluk büyüme rakamlarına yansıdığını görüyoruz.” diyen Gülsoy, hizmet sektöründeki büyüme rakamlarının genel ortalamanın üstünde olduğunu kaydetti. İnşaat sektöründe de yüzde 9.3 oranında bir artış olduğunu belirterek, bu yükselişin özellikle deprem bölgesindeki çalışmalardan kaynaklandığını vurguladı.

FİNANSAL POLİTİKALAR VE REFORMLAR

Gülsoy, fiyat istikrarının sağlanmasının ve üretim odaklı bir ekonomik politikanın benimsenmesinin öncelikli hedef olması gerektiğini ifade etti. “Ekonominin temel dinamiklerini güçlendirecek adımlar atılmalı.” dedi. Enflasyonla yine etkin ve uzun vadeli mücadele yöntemleri geliştirilmesi gerektiğini belirten Gülsoy, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve döviz kurunun istikrara kavuşturulması için reformların şart olduğunu söyledi.

KOBİ KREDİLERİNE YATIRIM YAPILMASI GEREKİYOR

Başkan Gülsoy, “Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar?” yeniden ifade ederek, KOBİ kredilerine bu indirimlerin yansımasını ve üretime, yatırıma destek olmasını beklediklerini ifade etti. Ticari kredi büyümesindeki sınırlamaların ekonomide maliyetleri artırarak enflasyonu tetiklediğini belirtti. Sonuç olarak, Türk iş dünyasının iç ekonomik zorluklarla ve dış ticaret dengesizliğiyle mücadele ederken uzun vadeli finans kaynaklarına erişimin önemini vurguladı.