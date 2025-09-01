Kto Başkanı Gülsoy İhracat Desteklenmeli

BAŞKAN GÜLSOY’DAN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Gülsoy, “Ekonomimiz tüm zorluklara rağmen büyüme performansını sürdürmüştür. Bu büyümeyi dengeli, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmelidir” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü dile getirerek, “Ekonomimiz, Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana üst üste 20 çeyrek büyümüş olmasıyla bizler için çok önemli bir tablo ortaya koymaktadır” diye ekledi.

Sektörel Büyüme Verileri

Sektörlere göre büyüme verilerini de paylaşan Gülsoy, “Geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksine bakıldığında; inşaat sektörü yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki ve idari destek hizmetleri yüzde 5,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmetler ise yüzde 2,1 artış göstermiştir” dedi. Bunun yanı sıra, tarım sektörünün yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin ise yüzde 1,2 oranında azalmış olduğunu vurguladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya ulaştı.

Büyüme ve İhracat Politikaları

Büyümeyi kalıcı hale getirmek için dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların önemini vurgulayan Gülsoy, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. Özellikle KOBİ’ler için kredi şartlarının iyileştirilmesi gündeme alınmalı. Finansmana erişim için düşük faizli, uzun vadeli krediler ile vergisel teşviklerin devreye girmesi; iş insanlarımızın üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır” şeklinde görüş belirtti. Gülsoy, büyüme rakamlarının ülkenin yatırım ve üretimi en zor şartlar altında dahi sürdürdüğünü göstermesi bakımından kıymetli olduğunu ifade etti.

Ayrıca, ihracatın daha etkili bir şekilde artırılması gerektiğini söyleyen Gülsoy, “Yüksek maliyetler, düşük kur ve finansmana erişimdeki sıkıntılar ihracatımızın önündeki en büyük engellerdir. Devletimizin, ihracatçı üyelerimize nefes aldıracak adımları atmasını bekliyoruz. Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmeliyiz” dedi. Enflasyon ile topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Gülsoy, “Bunun içinde daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için kamu ve özel sektör el birliğiyle, ortak akıl ile çalışmalıdır” diyerek iş dünyasının tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.