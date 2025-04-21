KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 23 Nisan’ı kutladı

GÜLSOY’UN MESAJI

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gülsoy, “Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bölünmez bütünlüğün ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz” diye belirtti.

EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK

TBMM’nin açılışının 105’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, egemenlik ve bağımsızlığın milletimizin en büyük serveti olduğunu vurguladı. Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla milli egemenliğin kabul edildiği 23 Nisan 1920, millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Aziz milletimizin verdiği Kurtuluş Mücadelesinde TBMM’nin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olmuştur.”

BAYRAMIN ANLAMI

Milli birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen 23 Nisan, “Bir bayram değil; bağımsızlığın, özgürlüğün ve birlik ruhunun simgesidir. 23 Nisan, kardeşliğin ve bağımsızlığın bayramıdır. Bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran; daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur” ifadelerini kullandı. Gülsoy, “Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle, onun gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz” diye ekledi.

GELECEĞE YATIRIM

Geleceğimiz adına en büyük emanetimiz olan çocuklara, refah dolu, özgür ve gelişmiş bir ekonomiye sahip güçlü bir Türkiye bırakabilmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla iş dünyası olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Gülsoy, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, Ticaret Odamız ve camiamız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.