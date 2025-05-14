KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Dijitalleşmeyi Vurguladı

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları Kayseri Etkinliği’nde yaptığı konuşmada, “Dijital değişim ve dönüşümün etkilemediği hiçbir nokta kalmadı” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Etkinlik, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti ve Gülsoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri bu etkinlikte yer aldı. Gülsoy, hızlı bir değişim süreci yaşandığını belirterek, “Çok hızlı değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Çağımız, bilgiye hızlı erişenlerin, teknolojiyi üretimle bütünleştirenlerin ve dijitalleşmeyi stratejik bir vizyona dönüştürenlerin çağıdır” dedi.

TEKNOLOJİNİN MERKEZİNDEYİZ

Gülsoy, yaşamın birçok boyutunda yapay zeka, otomasyon, sürdürülebilir enerji, nesnelerin interneti ve blok zinciri gibi kavramların yer aldığını ifade etti. “Müthiş bir dönüşümle karşı karşıyayız. Bu baş döndürücü dönüşümde en önemli kavramların başında dijitalleşme, inovasyon, yapay zeka ve mobilite geliyor” diyen Gülsoy, “Artık yer gök dijitalleşiyor. Nesneler ve makineler insan gözetimsiz birbiriyle iletişim kuruyor ve üretiyor. Bu bir devrim değil, hızlandırılmış bir evrim olarak yaşanıyor” açıklamasında bulundu. Türkiye’de ilk dijital odalardan biri olduklarını belirten Gülsoy, 2018 yılından bu yana dijitalleşme konusunda birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucunda Kayseri’nin e-ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Gülsoy, yapay zekanın artık sadece bir bilim kurgu unsuru olmadığını ifade ederek, “Yapay zekanın benzersiz kalkınma fırsatlarının yanında benzersiz riskler ve zorluklar da içerdiğini vurgulamak gerekiyor. Bu yüzden yasal düzenlemelerin, etik standartların geliştirilmesini hızlandırmalı, güvenli ve kontrol edilebilir sistemler kurmalıyız” şeklinde konuştu. Yapay zekanın, yaşamı ve üretim biçimlerini köklü bir şekilde değiştirecek stratejik bir teknoloji olduğuna dikkat çeken Gülsoy, bu konudaki çalışmalara hız verilmesi gerektiğini ve kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

Gülsoy, etkinliğin amacının yalnızca teknolojik bir gelişimi tartışmak olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin ve şehrin bu dönüşümde nasıl konumlanması gerektiğini belirlemek olduğunu söyledi. “Dönüşüm, sadece teknoloji meselesi değildir. Bu dönüşüm, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Bizler artık ezber bozan, risk alan, farklı düşünen bireyler ve kurumlar yetiştirmek zorundayız. Bunun için farkındalık oluşturmalı, sonra birlikte hareket etmeliyiz” sözleriyle katılımcılara çağrıda bulundu.