KTO Meclis Toplantısı Yapıldı. Güvenli Şehir, Güvenli Ticaret. Hırsızlık Olaylarında Azalma Var. Ekonomi Belirsiz, Ticaret Zorlaşıyor. Rekabet İçin Yenilik Gerekli

KAYSO MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kayseri Ticaret Odası, ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, güvenli bir şehirde ticaretin mümkün olmadığını belirtti. Rakamlarla çalışan bir yönetici olduğunu vurgulayan Çiçek, “Olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Rakamları, asayiş olaylarını hiç saklamadan aktarmak durumundayım.” şeklinde konuştu.

ASAYİŞTEKİ OLUMSUZLUKLARDA AZALMA

Çiçek, ilk görev döneminde hırsızlık konusunda sıkıntıların yüksek olduğunu ifade etti. “Sokağa çıktığımız her yerde insanlar hırsızlıktan dert yanıyordu. Özellikle bağ evlerinden ve evlerden yapılan hırsızlıklar çok yüksek oranlardaydı” diyen Vali Çiçek, “Şu an evden hırsızlık olaylarında yüzde 61’lik bir azalma var. Bu rakamlar net rakamlar. Kasten öldürme suçlarında yüzde 24 azalma var. Bu azalmayı görmek beni mutlu ediyor.” dedi. Kasten yaralamalar konusunda da yüzde 18’lik bir düşüş yaşandığını anlatan Vali Çiçek, aranan şüphelilerin yakalanmasında önemli başarılar sağlandığını açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisinin sürmekte olduğunu dile getirdi. Küresel ticaretin zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizen Gülsoy, “Ticaret savaşları, Rusya ve Ukrayna savaşı, enerji krizi ve jeopolitik riskler, Kızıldeniz ve Orta Doğu’daki çatışmalar derken ticaretin normal akışından söz etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, lojistik ve enerji maliyetlerindeki ani artışların dünya ticaretine etki ettiğini belirten Gülsoy, “Navlun fiyatlarının birkaç gün içerisinde katlanarak artması, üretim planlamalarını ve ihracatımızı zora sokmaktadır.” ifadesini kullandı. Gülsoy, bu belirsiz ortamda küresel piyasalarda var olabilmek için sadece döviz kuru, ücretler ve faiz üzerinden değil, katma değerli üretim, pazar çeşitliliği, markalaşma, tasarım ve yenilikçilik üzerinden rekabet etmenin gerektiğini vurguladı.