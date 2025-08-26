KTO Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI BAŞLANGICI VE GÜVENLİK VURGUSU

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ağustos ayı meclis toplantısı, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantı, saygı duruşuyla başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasında, güvenli olmayan bir şehirde ticaret yapılamayacağını dile getirdi. Rakamlarla çalışan bir vali olduğunu belirten Çiçek, “Olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Rakamları, asayiş olaylarını hiç saklamadan aktarmak durumundayım” dedi. Vali Çiçek, ilk geldiğinde hırsızlıkla ilgili ciddi şikayetler olduğunu ifade ederek, özellikle bağ evleri ve evlerden yapılan hırsızlıkların oranının yüksek olduğunu aktardı. Şu anda evden hırsızlıkta yüzde 61’lik bir azalma yaşandığını söyleyen Çiçek, “Kasten öldürme suçlarında yüzde 24 azalma var. Bu azalmayı görmek beni mutlu ediyor. Özellikle kasten yaralamalarda şehrimizde yüzde 18’lik bir azalma var. Aranan şüphelilerin yakalanmasında çok büyük bir oranda başarı sağladık” şeklinde bilgilendirdi.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti. Küresel ticaretin son yıllarda karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten Gülsoy, “Ticaret savaşları, Rusya ve Ukrayna savaşı, enerji krizi ve jeopolitik riskler, Kızıldeniz ve Orta Doğu’daki çatışmalar derken, artık ticaretin normal akışından söz etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir” dedi. Lojistik ve enerji maliyetlerindeki ani artışların dünya ticaretini doğrudan etkilediğini ifade eden Gülsoy, navlun fiyatlarının birkaç gün içinde hızla arttığını, bu durumun da üretim planlamalarını ve ihracatı zorlaştırdığını vurguladı. Gülsoy, bu belirsiz ortamda küresel piyasada var olmanın sadece döviz kuru, ücretler ve faiz üzerinden değil, katma değerli üretim, pazar çeşitliliği, markalaşma, tasarım ve yenilikçilik üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.