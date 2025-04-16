Kto Tarafından Düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi

KAYSO HEYETİ FUARDA ZİYARETLERDE BULUNDU

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından gerçekleştirilen Yurtdışı İş Gezileri programı çerçevesinde, KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kemal Topsakal’dan oluşan heyet, Çin’in Guangzhou şehrinde düzenlenen 137. Kanton Fuarı’nın (Canton Fair) 1. Fazını ziyaret etti. Ziyaret, Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Bakanlığı Guangzhou Ticaret Müşaviri Şerife Yıldırım Demirel ile birlikte fuar alanındaki firmaların stantlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

FIRMALARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Fuar sırasında Kayseri’den katılan firmalara plaket takdim edildi ve bu firmaların uluslararası ticaretteki başarıları ve katkıları onurlandırıldı. Heyet, ayrıca İstanbul Ticaret Odası’nın Kanton Fuarı’nda açtığı standı da ziyaret ederek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Haziroğlu, İbrahim Doğan Salman ve Salih Sami Atılgan ile bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Görüşmelerde, kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma alanları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Kayseri Ticaret Odası, gösterdikleri misafirperverlik ve desteklerinden dolayı özellikle Başkonsolosluğa, Ticaret Müşavirliğine ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ederek, fuarda yer alan tüm firmalara başarılı ve verimli bir fuar süreci diledi.