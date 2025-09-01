KTO Toplantısında Sanayi Bakanı Katıldı

ÇALIŞMA AZMİ VE GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

KTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya’nın çalışma azmine dikkat çekerek, iş dünyasına güç birliği yapma çağrısında bulundu. KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, “Birlikte Konya’yız” anlayışı ile şehirlerini küresel ticaret ve sanayi merkezi haline getirme hedefini sürdüreceklerini belirtti. Toplantı, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde gerçekleşti. İnan, Türkiye’nin sanayi altyapısının güçlendirilmesi için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalardan bahsederken, Konya iş aleminden gelen sorun ve önerileri dinledi.

KTOTEK VİZYONUNUN ÖNEMİ

Toplantı, KTOTEK Konferans Salonu’nda yapıldı. KTO Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Okka’nın açılışını yaptığı toplantıda KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan’a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Öztürk, KTO Teknoloji Eğitim Kampüsü’nün önemli bir emekle ortaya çıktığını belirterek, “Bu merkez dünya çapında bir vizyon sergiliyor. Buranın yerli ve yabancı birçok ziyaretçi tarafından gezilmesi önemlidir.” dedi.

GELECEĞE TAŞIYACAK VİZYON

Konya Ticaret Odası olarak şehirlerinin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Başkan Öztürk, “Bir şehrin gerçek gücü ürettiği değerlerle değil, bu değerleri geleceğe taşıyacak vizyonla şekillenir. Üyelerimizden aldığımız güçle, şehrimizi küresel ticaret ve sanayi merkezi yapmak için ortak akılla hareket edeceğiz.” ifadesini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, sanayi ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, “Dünyadaki hızlı değişim sürecine sağlam durabilmeliyiz. Ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişmelerine birlikte tanıklık ediyoruz.” şeklinde konuştu. İnan, ekonominin dört ana dinamiği üzerinden Türkiye’nin atması gereken adımları değerlendirdi.

MÜREKKEP PLANLAMA İHTİYACI

İnan, sanayi altyapısının güçlendirilmesi için demiryolları ve limanlarla entegre çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. “Konya’nın avantajı, zaten kendi Master Planını yapmış olması.” diyen İnan, sanayinin ilçelere yayılması için yeni sanayi alanları açma çabalarının devam ettiğini vurguladı.

GÜÇ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

Firmaların büyümeleri için sanayicilerin iş birliği yapmasının önemine dikkat çeken İnan, “Konsorsiyumlar oluşturarak büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Zorlukların üstesinden geleceğiz.” dedi. Sonunda, İnan, KTO Meclis Üyeleri’nin sorularını cevaplandırırken, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, İSO Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu ve KTO Ağustos Ayı faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.