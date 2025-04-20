KTÜ’de Nörobilim Kongresi Devam Ediyor

KONGRE DEVAM EDİYOR

Trabzon’da gerçekleşen “1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi” devam ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde, “Bilim ve Teknolojinin Zirvesinde Beyin, Kuantum ve Yapay Zeka ile İstikbali İnşa Etmek” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar üstlendi. Panelde, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın da yer aldı.

Prof. Dr. Aydın, bilimin önemine vurgu yaparak, “Bilim sihirdir, bilimin sihrini hisseden bilimden kendini alamaz.” ifadesini kullandı. İnsanın hayata geliş sebebinin, hayata katkı sağlamak olduğunu dile getiren Aydın, kişilerin hem dini hem de bilimsel anlamda kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, bilimle uğraşan insanların unutulmadığını da ekledi.

Ayar ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun misyonunu vurguladı. “Kurum, Türk halkının kaliteli, güvenli ve etkin ilaca erişmesi için bilimi faydalı kullanan, bilime göre karar veren bir yapıdır” diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Kongrede yapılan konuşmalar, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri toplumla buluşturma amacı taşıyor.