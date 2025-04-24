Ktü Edebiyat Fakültesi’nden Açıklama Yapıldı

KATILIMCI SUNUMLARI VE ERMENİ MESELESİNİN ANALİZİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, gerçekleştirdiği panelde “20. yüzyılı enformasyon yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Bu enformasyon süreçleri Emeni meselesi üzerinde Türk milletinin aleyhinde çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır.” diye ifade etti. Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan etkinlikte, Hikmet Öksüz “Ermeni Terörü ve Propaganda” konulu bir sunum yaptı. Sunumunda, Ermeni meselesinin propaganda tarafının 150 yıl kadar uzun bir dönem içerisinde geliştiğine dikkat çekti.

Öksüz, “Dünya tarihinde modern dönemlerde propagandayı en etkili şekilde kullanan ve gerçeği tersyüz edip zalimi mağdur durumuna düşüren kapasiteye sahip olan bir ırk varsa o da Ermenilerdir.” şeklinde konuştu. Ermenilerin teknolojik gelişmeler sayesinde 20. yüzyılda propagandayı etkin bir biçimde kullandıklarını vurgulayan Öksüz, “20. yüzyılı enformasyon yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Bu enformasyon süreçleri Emeni meselesi üzerinde Türk milletinin aleyhinde çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır.” dedi.

Prof. Dr. Öksüz, Ermeniler ile Türkler arasında köklü bir geçmiş bulunduğuna dikkat çekerek, “Ermeniler kendilerini anlatma ve insanlık tarihinde yer tutma yerine, bunu tercih etmek varken tam tersi biçimde yaşanmışlıkları tersyüz ederek geçmişi acılarla soslayarak insanlığın önünde tarihi şaşırtacak bir mahiyete dönüştürüyorlar.” ifadesini kullandı. Bilimsel çalışmalar ile tarihin gerçeğini belgelere dayandırdıklarını belirten Öksüz, bu konunun arka planını kamuoyuna aktarma çabası içinde olduklarını kaydetti.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Üçüncü de “Sevk ve İskan Kanunu Bağlamında Ermeni Meselesi” üzerine bir sunum yaptı. Uğur Üçüncü, 1890’lı yıllarda Ermenilerin isyan faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, “Bugünkü Ermeni diasporasının sözde Ermeni soykırımının başlangıç tarihi olan 24 Nisan’da vilayetlere bir karar gönderilir. Bu kararla Ermeni komitalarının kapatılması, ellerindeki evrakların yakılmadan temin edilecek ve bu komitacılar tutuklanacak.” şeklinde bilgi verdi. İstanbul’da yaklaşık 235 kişinin tutuklanacağını ve ülke genelinde toplamda 2 bin 234 kişinin tutuklanacağı bilgisini paylaşarak, bu olayları “soykırımın başlangıcı” şeklinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Panelde Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Çakıcı, “Ermeni Meselesinin Tarihsel Arka Planı” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer katılımcılara teşekkür belgesi verdi.