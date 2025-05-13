Ktün İnşaat Mühendisliği, Teknik Geziye Katıldı

TEKNİK GEZİLER ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden öğrenci ve akademisyenler, Hatay ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen teknik geziye katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut GYO A.Ş’nin katkılarıyla deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının devam ettiği bu iki şehirdeki inşaat faaliyetleri yerinde incelendi.

ÖĞRENCİLERİMİZE DEĞERLİ GÖZLEMLER YAPTIRDIK

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, yaptığı açıklamada, bu teknik gezinin öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oldukça anlamlı ve öğretici olduğunu ifade etti. Çelik, “Bölgede 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılaşma çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı, öğrencilerimize afet sonrası kent planlaması, yapı güvenliği, zemin etütleri ve mühendislik uygulamaları gibi önemli bilgi edinmelerini sağladı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yapılan teknik gezinin öğrencilerin teorik bilgilerini sahada somut örneklerle ilişkilendirme imkanı sunduğuna dikkat çekti. “Öğrencilerimiz, hasar gören yapılar ile yeni inşa edilen yapıların teknik özelliklerini karşılaştırarak mühendislik bakış açılarını geliştirdi.” dedi.

UZMANLARDAN DEĞERLİ BİLGİLER EDİNDİLER

Çelik, ayrıca bölgede görev yapan uzman mühendisler ve yetkili kurum temsilcileri ile yapılan görüşmelerin, öğrencilere meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara dair önemli ve gerçekçi bilgiler sağladığını belirtti. Teknik geziye Genel olarak KTÜN İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Olgun’un yanı sıra 47 öğrenci ve 8 akademisyen katılım gösterdi.