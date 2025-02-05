Kuaför Salonunda Müzik Eşliğinde Tıraş Keyfi

İZNİK’TE YENİ BİR KUAFÖR DENEYİMİ

Bursa’nın İznik ilçesinde, erkek kuaförüne tıraş olmak için giden müzisyenler, bekleme sırasında prova yaparken ilgiyle karşılandı. İşletme sahibi Halil İbrahim Katılmış, müzik eşliğinde müşterilerini tıraş etmeye başladı. Aynı zamanda kendisi de müzisyen olan Katılmış, haftada bir gün kuaför dükkanında müzik çalmaları için arkadaşlarıyla anlaştı. Müşterilerini keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İznik’te 15 yıldır erkek kuaförlük yapan Halil İbrahim Katılmış, geçen hafta dükkanına gelen müzisyen arkadaşlarının prova anlarını cep telefonuyla fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve sosyal medyadan videoyu izleyenler, tıraş olmak için kuaför dükkanının yolunu tutmaya başladı. Katılmış, hem müşteri hem de arkadaşları müzisyenlere haftada bir gün dükkanında performans sergilemelerini teklif etti. 4 kişilik müzisyen grubu bu öneriyi kabul edince, kuaför dükkanı adeta konser alanına dönüştü.

GELİŞEN MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

Halil İbrahim Katılmış, müşteri sayısında belirgin bir artış yaşandığını dile getirerek, dükkanına sadece müzik dinlemek için gelenlerin de bulunduğunu söyledi. Katılmış, “Yaklaşık 15 yıldır kuaförlük yapıyorum. Müzisyen arkadaşlarım benim müşterim. Tıraş olmaya müzik aletleri ile geldiler. Biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaştık ve güzel tepkiler aldık. Merak edip gelenler de oldu. Haftanın belli bir günü düzenlemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

TIRAŞ OLMAK ARTIK DAHA KEYİFLİ

Keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş olan 19 yaşındaki Sefa Asa, bu yenilikten oldukça memnun. Asa, “Berbere ilk geldiğimde çok şaşırdım ama burada çok güzel bir ortam var. İnsan tıraş olurken canı sıkılmıyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.