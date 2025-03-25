Kuaförler Bayram Yoğunluğunda Uyarıyor

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, Van’daki kuaför ve berberlerde yoğunluk artıyor. İşletme sahipleri, saç ve sakal tıraşlarının son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Bayram öncesi tıraş olmak isteyenler, kuaför salonları ve berberlerde büyük bir kalabalık oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde randevusuz müşteri kabul etmek gittikçe zorlaşıyor ve bekleme süreleri uzuyor. Berberler ve kuaförler, son günlerde yaşanacak yığılmalara karşı, vatandaşların mağdur olmaması için tıraşlarını erkenden yaptırmaları gerektiğini dile getiriyor.

SON GÜNLERİN ZORLUĞU

Bu konuda görüş bildiren berber Turgay Gençer, bayram tıraşlarının son üç güne bırakılmasının kendilerini zorladığını ifade ediyor. Son iki haftadır müşteri taleplerinin az olduğunu ancak bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını belirten Gençer, “Son üç güne kalan müşterilerimizi sağlıklı şekilde tıraş edemiyoruz. Saç tıraşlarını erkenden yaptırsalar, son günlerde sadece ense tıraşı ve sakal düzeltme gibi kısa süren işlemleri yaptırabilirler. Ancak saç tıraşı uzun sürdüğü için bizleri çok yoruyor. Sabahlara kadar çalışmak zorunda kalıyoruz, son üç gün eve dahi gidemiyoruz. Ne kadar çağrıda bulunsak da yine de işlerini son güne bırakıyorlar” diyor.

YOĞUNLUK KALİTEYİ ETKİLİYOR

Saç tıraşlarının son gün ve saatlere bırakıldığını belirten bir diğer berber Erkan Gül, “Sadece kuaförlerde değil, vatandaşımız diğer işlerini de son günlere bırakıyor. Yoğunluktan dolayı kuaförler yorgun düşüyor, bu da sağlıklı ve kaliteli bir tıraşı zorlaştırıyor. Uzun çalışma saatleri nedeniyle bel, diz ve göz ağrıları yaşıyoruz. Üstelik Ramazan ayında açlık ve uykusuzluk gibi etkenler de eklenince işimiz daha da zorlaşıyor. Bu yüzden müşterilerimiz tıraşlarını son günlere bırakmamalı” diye ekliyor.