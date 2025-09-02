Kuantum Yarışmaları, Bilişim Vadisi’nde Gerçekleşiyor

Yarışmanın Detayları

“TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması” finali, Bilişim Vadisi’nde gerçekleştiriliyor. “Yazılım” kategorisindeki final, 10 takımın katılımıyla Gebze’deki Bilişim Vadisi kampüsünde, “donanım” kategorisinin finali ise TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, katılımcılara yaptığı konuşmada, kamu olarak gereken desteği sunarak sürece dahil olduklarını belirtti. Uzun, kuantum teknolojisine ilgi duyanların azaltılmasının önemine dikkat çekerek, “Bunu yapmanın yolu şu; kuantum teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşması ve ekosistem üzerine sistem kurmamız. Bu varsayımla yola çıktığımız zaman karşımıza TEKNOFEST çıktı.” ifadesini kullandı.

Gençlerin Gelişimi İçin Önemli Bir Araç

Uzun, gençlerin üniversite aşamasına gelmeden önce bir meslek alanında derinleşmelerinin ve bu alandaki mentörler ile tanışmalarının önemli olduğunu belirtti. Bunun, gençlere sektördeki şirketlerle bağlantı kurma fırsatı sunduğunu söyledi. Donanım kategorisinin bu yıl yarışmaya eklendiğini belirten Uzun, açıkladığı gibi, “TÜBİTAK desteğiyle en azından ölçüm teknolojilerinde kuantumun kullanılması ele alındı.” Bu gelişmelerin heyecan verici olduğunu vurgulayan Uzun, “Gerçekten çok heyecan verici, önümüzdeki yılı da şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Farklı Etkinliklerle İlerliyoruz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, “TEKNOFEST mevsimi”nin devam ettiğini dile getirerek, eğlenceli bir etkinliğe daha imza attıklarını aktardı. Hıdır, “Ağustos ayı içerisinde başlayan yarışmalarımızda geçen hafta TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Tersane İstanbul Komutanlığı’ndaydık.” dedi. Su altı deniz teknolojileri alanında yarışmaların düzenlendiği etkinliklerin sayısının az olduğunu belirten Hıdır, “Kuantum teknolojileri de bu alanlardan birisi.” vurgusu yaptı. Gençlerin, geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Ödüller ve Hedefler

Kuantum yarışmalarının paydaşı olan ComPro Group’un genel müdürü Murat Cantürk, bu anlamlı etkinliğin paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Cantürk, Türkiye’deki kuantum teknolojileri farkındalığını artırmak için sürekli çalıştıklarını belirtti. Genç katılımcıların kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları konusunda çözümler geliştirmesi amaçlanan yarışmada, her iki kategoride dereceye girenlere toplam 900 bin lira ödül dağıtılacak. Yarışma, yarın sona eriyor.