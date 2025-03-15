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Küba’da Elektrik Kesintisi Krizi Devam Ediyor

ELEKTRİK ŞEBEKESİNDEKİ KRİZ

Küba’da ulusal elektrik şebekesi çöktü ve bu durum ülkenin büyük bir bölümünü karanlığa gömüyor. Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Havana’daki Diezmero trafo merkezinde yerel saatle 20.15 civarında bir arıza yaşandığı duyuruldu. Bu arıza sonucunda, başkent de dahil olmak üzere 10 milyon nüfuslu Karayipler ülkesinin batısında elektrik kesintileri yaşanıyor ve ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğü belirtildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar hala devam ediyor.

DEVAM EDEN ELEKTRİK SIKINTISI

Küba’nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afetler ve ekonomik kriz gibi nedenlerle neredeyse tamamen iflas etmiş durumda. Elektrik santrallerinde, Venezuela, Rusya ve Meksika’dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl ciddi bir kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında da benzer şekilde yaygın elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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