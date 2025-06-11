Kübalı Aile Türkiye’de Türkçe Öğreniyor

KÜBALILAR TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Kübalı gelin Ines Maria ve ailesi, Türk eşiyle beraber Türkiye’ye geri döndü ve eşiyle keşfettikleri Adana’nın Kozan ilçesine yerleşti. Ines Maria, annesi ve kızıyla birlikte Türkçe öğrenmek için çalışmalara başladı. Kübalı Odyolog Ines Maria Fernandes Matanzas (41), Türk eşi elektrik mühendisi Abdülkerim Güllü (41) ile 8 yıl önce tanışıp evlendi. Çiftin bu evlilikten 7 yaşında bir kızı olan Velena Fernandes (7) dünyaya geldi. Küba’dan bu yıl kesin dönüş yaparak Antalya’da iş bulmuş olan Abdülkerim Güllü’nün eşi, kızı ve 73 yaşındaki kayınvalidesi Maria Terasa Garcia ile doğasına hayran kaldıkları Kozan’a yerleşti.

KURS İLE TÜRKÇEYİ ÖĞRENİYORLAR

Aile, Kozan’da Türkçe öğrenmek amacıyla Halk Eğitim Merkezinde eğitim almaya başladı. Her gün 1,5 saatlik Türkçe derslerine katılmakta kararlılar. Kurslara katılma isteklerini belirtirken Ines Maria, “Eşim Mersinli. Türkiye’ye döndükten sonra Kozan’ın doğasını, insanlarını ve kültürel dokusunu çok sevdik. Kızım Türk yemeklerine; özellikle Adana kebabına bayılıyor. Eşim Antalya’da çalışıyor. Kullanılamadığı yerleri gezerken Kozan’ı keşfettik ve yerleşme kararı aldık. Ben, annem ve çocuklarımla birlikte Türkçe öğrenmek için buradayız. Türkiye’yi ve Türkçeyi çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

YAŞLI AİLE ÜYESİ DE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Ailenin en büyük bireyi 73 yaşındaki Maria Terasa Garcia da Türkçe öğrenmek için kızıyla birlikte kursa katılıyor. Garcia, “Türkiye’ye gelmeden önce Türk insanı, doğası ve mutfağı hakkında pek çok kitap okudum. Türk kültürü kitaplarda tam olarak anlatılamasa da insanların sıcak kanlı olduğunu gördüm. Türk mutfağı ise eşsiz. Şimdi ben de Türk yemeklerini öğrenmek istiyorum” dedi.

EĞİTİM YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Kozan Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Ürger, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü politikaları çerçevesinde, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik eğitimler sunuyoruz. Yabancı uyruklu bireylerin Türkçeyi öğrenmeleri için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kurslarımıza ilgi oldukça yüksek” ifadelerini kullandı. Türkçe ve diksiyon eğitmeni Rabia Sağlam ise, “İlk başta zorlanırız diye düşündük ama evrensel beden dili iletişimimizi kolaylaştırdı. Kübalı misafirlerimiz azimli. Velena oyunlarla öğreniyor, annesi ise derslere büyük hevesle katılıyor. 1,5 saatlik dersler çok keyifli geçiyor” şeklinde konuştu.