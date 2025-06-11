Kübalı Aile Türkiye’ye Dönüş Yaptı

KÜBALILAR TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Kübalı gelin Ines Maria ve ailesi, Türk eşi sayesinde Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Eşiyle birlikte keşfettikleri Adana’nın Kozan ilçesine yerleşti. Aile, Türkçe öğrenme sürecine annesi ve kızıyla birlikte başladılar. Odyolog olan Ines Maria Fernandes Matanzas (41), Türk eşi elektrik mühendisi Abdülkerim Güllü (41) ile 8 yıl önce tanışıp evlenmiş. Çiftin bu evlilikten 7 yaşında bir çocukları, Velena Fernandes (7) var.

Küba’dan dönüş yaptıktan sonra Antalya’da çalışmaya başlayan Abdülkerim Güllü, eşi ve kızıyla birlikte doğasına hayran kaldıkları Adana’nın Kozan ilçesine yerleşti. Aile, burada Türkçeyi öğrenmek için Halk Eğitim Merkezinde eğitim almaya başladı.

KURSLA AKICI TÜRKÇE HEDEFİ

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan aile, Türkçeyi akıcı şekilde konuşabilmek için her gün 1,5 saatlik eğitimin içine aktif bir şekilde katılıyor. Kurslara olan isteklerini dile getiren Ines Maria, “Eşim Mersinli. Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra Kozan’ın doğasını, insanlarını ve kültürel dokusunu çok sevdik. Kızım Türk yemeklerine bayılıyor, özellikle Adana kebabına. Eşim Antalya’da çalışıyor. Gezerken Kozan’ı keşfettik ve buraya yerleşme kararı aldık. Ben, annem ve çocuklarımla Türkçe öğrenmek için kursa geliyorum. Türkiye’yi ve Türkçeyi çok sevdik. Özellikle kızım Adana kebabını çok seviyor. Kozan’ın doğası ve çevresi çok güzel, bu yüzden Kozan’da yaşama kararı aldık” dedi.

KÜBALILARIN YENİ HEDEFİ: TÜRK MUTFAĞI

Ailenin en yaşlı bireyi 73 yaşındaki Maria Terasa Garcia da Türkçeyi öğrenmek için kızıyla birlikte kursa katıldığını ifade etti. Garcia, “Türkiye’ye gelmeden önce Türk insanı, doğası ve mutfağı hakkında çok fazla kitap okudum. Türk kültürü kitaplarda tam anlatılmasa da insanlar çok sıcakkanlı. Türk mutfağı ise eşsiz. Artık ben de Türk yemeklerini öğrenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İLGİ VE ÇABA

Kozan Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Ürger, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü politikaları çerçevesinde, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik eğitimler veriyoruz. Yabancı uyruklu bireylerin Türkçeyi öğrenmeleri için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Kurslarımıza olan ilgi oldukça yüksek” dedi. Türkçe ve diksiyon eğitmeni Rabia Sağlam ise, “İlk başta zorlanırız diye düşündük ama evrensel beden diliyle iletişimimiz kolaylaştı. Kübalı misafirlerimiz oldukça azimli. Velena oyunlarla öğreniyor, annesi ise derslere büyük bir hevesle katılıyor. 1,5 saatlik dersler su gibi akıp geçiyor” diyerek durum hakkında bilgi verdi.

Kozan’daki bu çaba, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı bireylerin eğitim süreçlerine katkı sağlıyor.