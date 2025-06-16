Kubilay Aka, Namağlup Pembe Fırtına

ÖZEL HAYATINA DİKKAT ÇEKİYOR

Kubilay Aka, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. Hem özel yaşamıyla hem de sahadaki performansıyla gündemde kalmayı başarıyor. Son dönemdeki dikkat çekici değişimi arasında yer alan pembe saç rengi, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

FUTBOLDA YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

Şimdi ise rotasını Moskova’ya çeviren Aka, burada düzenlenen Art – İst isimli futbol etkinliğinde yeteneklerini gösteriyor. Futbol turnuvasında mağlup olmadan ilerleyen oyuncu, son galibiyetinin ardından kendisine esprili bir şekilde “Namağlup pembe fırtına” lakabını taktı.

KUTLAMA ANLARI RENGARENK

Galibiyet sevincini sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte kutlayan Aka, bu anlarda sevgilisini omzuna alarak dikkat çekici anlar yaşattı. Kendini “troll oyuncağı”na benzeten Aka, sahadaki enerjisi ve neşesiyle stilini bir araya getirerek fark yaratmayı başardı.