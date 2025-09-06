Kübra Aydın’a Başarı Belgesi Verildi

ÖĞRENCİ İÇİN BURS TALEBİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan öğrencisi için burs ve yurt talep eden öğretmen Kübra Aydın’ı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Vali Aydoğdu, 8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ildeki okul yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından okul yöneticilerinden biri olan Kübra Aydın, Vali Aydoğdu’ya geldi. Aydın, tanıdığı olan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan öğrencisi Yunus Emre Adaş’ın babasının sağlık sorunları dolayısıyla zor durumda olduğunu belirtti. Aydın, “Sosyal Bilimler Lisesi mezunu ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazanan bir öğrencimiz var. Babası 3 aydır yoğun bakımda. Öğrencimizin bursa, yurda ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Vali Aydoğdu, Aydın’a “Allah senden razı olsun” diyerek Yunus Emre Adaş’ı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydoğdu, Adaş’a “Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle, akşam bir çay içmeye geleceğiz” sözlerini verdi.

EV ZİYARETİ VE DESTEK

Vali Aydoğdu, telefonla görüştüğü Yunus Emre Adaş’ı akşam evinde ziyaret etti. Şeker hastalığı bulunan ve beyninde pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Süleyman Adaş (47) ile de görüşen Vali Aydoğdu, Yunus Emre’den babasının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Aydoğdu, Yunus Emre’ye gereken desteği vereceklerini belirterek evden ayrıldı.

KÜBRA ÖĞRETMENE BAŞARI BELGESİ

Vali Aydoğdu, öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan Kübra Aydın’ı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kübra öğretmene teşekkür eden Vali Aydoğdu, “Duyarlılığın için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah seni var etsin. Allah sayılarınızı artırsın” dedi. Vali Aydoğdu, Kübra öğretmene verdiği başarı ödülünü sosyal medya hesabında da paylaştı. Ödül töreninde fotoğraflara da yer veren Vali Aydoğdu, mesajında “Öğrencisinin derdiyle dertlenen, onun geleceği için yüreğiyle mücadele eden Kübra Öğretmen’e başarı belgesi takdim ettik. Öğretmen, yalnızca bilgi aktaran değil; vicdanıyla, şefkatiyle, merhametiyle yoğrulmuş bir hayatı öğrencilerine rol model olarak sunan kişidir” ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, “Kübra Öğretmen’in elleri titriyordu, sesi titriyordu ama kalbi sevgiyle atıyordu, çünkü O, bir çocuğun umudu, bir ailenin duası, bir şehrin vicdanıydı. Öğretmenlik, yalnızca sınıfta müfredat anlatmak değildir. Öğretmenlik; bir öğrencinin dertlerini kendi derdi bilmek, evladının geleceğini kendi evladının geleceği gibi sahiplenmektir” dedi. Aydoğdu, Kübra Öğretmen’in duruşunun topluma büyük bir rol model olduğunu vurgulayarak, öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Aydoğdu, “Kübra Öğretmen’in koşusu bir şehri, bir ülkeyi duygulandırdı; çünkü o koşu, iyiliğe koşan bir insanın, insanlık adına attığı en kıymetli adımlardan biriydi. Bu olaydan çıkarabileceğimiz en değerli ders, insanoğlunun değerini yükselten yüreklerin değer verdiği bir millet oluşumuzdur” sözleriyle düşüncelerini sonlandırdı.