Kübra Aydın, Vali Aydoğdu’dan yardım istedi

BAKANLIĞIN HAZIRLIĞI

Erzincan’da, ilkokul müdür yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul’da üniversiteyi kazanan ancak babasının sağlık sorunları sebebiyle zorluklar yaşayan öğrenciye destek talep etti. Vali Hamza Aydoğdu ile caddede karşılaşan Aydın, gözyaşları içinde yardım istedi. Öğrencinin durumu hakkında bilgi alan Aydoğdu, ailesiyle telefonda görüştükten sonra akşam evlerine giderek gereken yardımı sağlayacağını ifade etti. Vali, 8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi ildeki okul idarecileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, 13 Şubat İlkokulu Müdür Yardımcısı Aydın, Vali Aydoğdu’ya öğrencisi Yunus Emre Adaş’ın babasının yaşadığı sağlık sorunlarını aktardı.

ÖĞRETMENDEN YÜREK BURKAN TALEP

Kübra Aydın, “Sosyal Bilimler Lisesi mezunu ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazanan bir öğrencimiz var. Babası 3 aydır yoğun bakımdaydı. Öğrencimizin bursa, yurda ihtiyacı var” dedi. Aydın’a destek veren Vali Aydoğdu, telefonunu alarak Yunus Emre Adaş’ı aradı. Ona, “Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle, akşam bir çay içmeye geleceğiz” diyerek cesaret verdi. Duygusal anlar yaşayan öğretmenden gözyaşlarını tutmasını isteyen Aydoğdu, ona örnek davranışı için başarı belgesi vereceğini duyurdu.

VALİ’DEN ANLAMLI ZİYARET

Akşam saatlerinde, Vali Aydoğdu, telefonla görüştüğü Yunus Emre Adaş’ı evinde ziyaret etti. Şeker hastası olan ve sağlık sorunları yaşayan baba Süleyman Adaş’la görüşen Vali, Yunus Emre’den durumuyla ilgili bilgi aldı. Aydoğdu, Yunus Emre’ye gereken desteği vereceklerinin sözünü verdi. Vali Aydoğdu, öğretmen Kübra Aydın ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından da paylaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GÖRÜŞME ANLARI

Vali Aydoğdu, sosyal medya paylaşımında, “Huzurla biten bir toplantının ardından, yağmurun serinliğiyle caddede yürüyorduk. Arkadan bir ses yankılandı: ‘Sayın Valim!’ diye çağrıldı. Kübra Öğretmen koşarak bize yetişti. Nefesi hızlıydı, elleri titriyordu, sesi neredeyse boğazına düğümlenmişti. Yüreğinde taşıdığı derdi samimiyetle anlattı. Bir öğrencimizin hikayesini aktarırken sanki kendi evladının çilesini paylaşıyordu. İnsanlığın özünü hatırlatarak, biz de vakit kaybetmeden öğrencimizi aradık. Babasıyla görüşeceğimizi ve kardeşinin problemini çözeceğimizi söyledik. Kübra Öğretmen, gönül yolunu seçti. Başkasının yükünü kendi yükü bilmek, gerçek merhametin temeli. Cenabıallah bizlere de bu gönül yolundan yürümeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.