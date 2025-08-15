Haberler

Kübra Baka Kılıç, Kadınlarla Ekmek Pişirdi

HAMUR AÇIP EKMEK PİŞİRDİ

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Yukarı Taşlıçay köyünde kadınlarla birlikte hamur açıp tandırda ekmek pişirdi. Kaymakam Kılıç, köyde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor. Bu samimi ortamda, yörenin kültürel geleneklerinden biri olan tandır ekmeği yapımına da katılan Kılıç, kadınlarla birlikte bu önemli geleneği yaşatıyor.

YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Ziyareti kapsamında, 2025 yılı KÖYDES Programı çerçevesinde Aşağı Esen ve Yukarı Esen köylerinde sürdürülen Sıcak BSK (Bütümlü Sıcak Karışım Asfalt) yol çalışmalarını da inceleyen Kaymakam Kılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KUR’AN KURSU PROGRAMINA KATILDI

Kaymakam Kılıç, ilçede düzenlenen Yaz Kur’an Kursu Bitirme Programı’na da katıldı. Bu programda öğrenciler, eğitim dönemi boyunca öğrendiklerini sergileyerek Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

