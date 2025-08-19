Kübra Denizci Keskin, Engelleri Aşıyor

ENGELLİ KADIN PİLOTUNUN BAŞARISI

Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda iki kez podyuma çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Bursa’da yaşayan Keskin, 21 yıl önce bir binanın üçüncü katından düşmesi sonucu omurilik yaralanması yaşadı ve bu durum onu tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Kazanın ardından 2,5 yıl geçtikten sonra liseyi dışarıdan tamamladı ve yoğun fizik tedavi egzersizleri ile kollarını ve üst bedenini güçlendirdi. 18 yaşına girdiğinde ehliyet alarak Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu unvanını elde etti.

ZORLU YARIŞ YOLCULUĞU

Bursa’da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaya devam eden Keskin, Çekya’da yapılan Barum Rally Zlín’e katıldı. Burada özel tertibatlı aracıyla kendi kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olarak toplam 207 kilometrelik zorlu parkurları başarıyla tamamladı ve üst üste iki kez podyumda yer almayı başardı.

Yarış sonrası duygularını aktaran Keskin, “Barum Rally Zlín, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en zorlu yarışlarından biri. 207 kilometrelik etapları bitirmek bile, başlı başına büyük bir mücadeleydi. Kategorimde birinci, kadın pilotlarda ikinci olmak büyük gurur. Geçen yıl da burada podyumdaydık, bu başarıyı sürdürmek benim için çok değerliydi. Bu zaferi bana inanan ve desteklerini esirgemeyen sponsorlarıma armağan ediyorum. Engellerin aşılabileceğini, hayallerin ise azimle gerçeğe dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermekten mutluluk duyuyorum” dedi.