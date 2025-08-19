Kübra Göllü, İznik’te Çini Sanatını Yaşatıyor

İZNİK’TE ÇİNİ SANATINA YOĞUN İLGİ

Bursa’nın İznik ilçesinde çini sanatını yaşatan Kübra Göllü, atölyesinde yaptığı el emeği göz nuru çinileri Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor. Göllü, her eseri büyük bir emek ve sabır ile hazırlıyor. İznik’in derin köklü çini geleneğini sürdürmeyi kendine görev edinmiş genç sanatçı, sanatını modern çizgilerle birleştirerek hem kültürel mirasa katkı sunuyor hem de bölgenin tanıtımına önemli bir değer katıyor.

PAPA’NIN GELİŞİ TALEBİ ARTIRDI

İznik ilçesinde Papa’nın geleceği yönündeki haberler, çini atölyelerine olan ilgiyi artırdı. Dünya çapında tanınan İznik çinilerine hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun talep geliyor. Son zamanlarda bölgeyi ziyaret eden turistler, özellikle el emeğiyle üretilmiş çini ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Atölyeleri ziyaret eden misafirler, aynı zamanda üretim sürecini yakından izleme fırsatı buluyor ve İznik’in zengin çini eserlerinden satın alıyor. Çini sanatçısı Kübra Göllü, “17 yıldır bu işi yapıyorum, çini sanatçısıyım. Bu işin okulunu okuyup bitirdim. Papa’nın İznik’e geleceğini duyan tüm turistler İznik’e akın etmekte ve çiniye çok fazla talep var. Bu talepler üzerine yoğun bir çalışma halindeyiz. Yaptığımız eserler tüm dünyaya dağılıyor ve ilgi çok fazla” diyor.