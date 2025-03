Kübra Hüryurt, Kızılay Kars Başkanı Seçildi

KIZILAY KARS ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Kızılay Kars Şubesi, Kars’taki Kızılay yerleşkesinde Olağan Genel Kurulunu düzenledi. Kızılay delegeleri oylarını kullandı ve geçerli oyların tamamını almayı başaran Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kübra Hüryurt, Kızılay Kars Şube Başkanı olarak seçildi. Böylece Kübra Hüryurt, 157 yıllık Kızılay tarihinin Kars’taki ilk kadın başkanı olarak önemli bir başarı elde etti.

KÜBRA HÜRYURT’TAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Olağan genel kurulda yaptığı konuşmada Kübra Hüryurt, “Kızılay, sadece bir yardım kuruluşu değil, bu ülkenin vicdanıdır! Kriz anlarında umut, zor zamanlarda güven ve her daim iyiliğin en güçlü temsilcisidir. İşte bu sorumluluğun bilinciyle, Kızılay’ın misyonunu daha da ileriye taşımak için buradayız” şeklinde ifadelerde bulundu. Kübra Hüryurt, 157 yıllık köklü geçmişi onurla taşıma hedefinde olduklarını ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek istediklerini vurguladı. “Bizler, sadece kriz anlarında değil, her zaman ve her şartta insanların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Burada bulunmamızın tek sebebi, insanlığa hizmet etmek ve mazlumun, muhtacın, düşkünün yanında olmaktır. Sizlerin desteğiyle, Kızılay’ı daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

BAŞKANLIK DEVRİ VE YENİ YÖNETİM KADROSU

Kübra Hüryurt, Kızılay Kars Şube Başkanlığı’nı Sıddık Demir’den devraldı. Demir’e Türk Kızılayı’na yaptığı değerli katkılardan dolayı bir plaket takdim etti. Hüryurt’un başkanlığındaki Kızılay Kars Şubesi Yönetim Kurulu’nda ise Yücel Yücel, Coşkun Fahrioğlu, Müjgan Cengiz, Onur İbrahimoğlu, Metin İrenci, Sevilay Sel, Uğur Aydın, Pelin Günerhan, Sibel Polat ve Alişan Ekinci yer aldı.