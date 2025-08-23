Kübra Mızık, Estetik Çini Ürünleri Sunuyor

EL YAPIMI ÇİNİ ÜRÜNLERİYLE ESTETİK VE İŞLEVSELLİK

Eskişehir’de, el yapımı çini ürünleriyle hem işlevselliği hem de görsel zarafeti buluşturan Kübra Mızık, özenle hazırladığı tasarımları müşterilere sunuyor. Eskişehir’deki Çini Seramik Atölyesi’nde çalışan Mızık, sulu boya tarzı özel boyalar kullanarak ürünlerine kendi tarzını ve geleneksel çini tekniklerini yansıtıyor. Modern dokunuşlarla sanatını harmanlayan genç sanatçı, el emeği ve sabırla ürettiği seramiklerini günlük yaşama estetik bir değer katacak şekilde sunuyor.

ÇİNİ YAPIMINDAKİ SABIRLI SÜREÇ

Mızık, bu işe stajyer olarak başladığını ve zamanla çok sevdiğini ifade ediyor. “Boyalarla çalışırken sadece hazır renkleri değil kendi karışımlarımızı da kullanarak çeşitli eşyalar ortaya çıkarıp müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diyor. Çini yapım sürecinin sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Mızık, “Her ürünün şekil alması 2 saati bulabiliyor. İlk aşamada ürünler çamurdan şekil alıyor ve bisküvi adı verilen ilk pişirme sürecinden geçiriyoruz. Ardından zımpara yapılarak yüzey hazırlığı tamamlanıyor. Çini çizimi ve boyaması yapıldıktan sonra son aşama olarak sır işlemi uygulanıyor ve ürün fırına verilerek tamamlanıyor” açıklamasında bulunuyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE ESTETİK DEĞER

Ürün çeşitliliği konusunda Mızık, “Fincan, bardak, vazo, hediye amacıyla dekoratif eşyalar ve mutfak için kaşık altlığı gibi birçok farklı ürün tasarlıyoruz. Özellikle günlük kullanımda yer bulan parçalar, hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Tüm ürünlerin el emeği ve sanatsal değer taşıması dolayısıyla fiyatlar, yapılan işin detayına ve emeğe göre değişiyor” şeklinde konuşuyor. Son olarak Mızık, “Her fırından çıkan ürün sadece bir obje değil, içinde sanat, zaman ve emek barındıran bir hikaye oluyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.