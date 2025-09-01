Kübra Nur B. Yaralandı Kanalda

KAZA ANINDA ARAÇ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, yoldan çıkarak bir sulama kanalına düşen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Sami İpek Caddesi üzerinde gerçekleşti. 23 yaşındaki Kübra Nur B.‘nin yönettiği 38 AJK 274 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik tedbirleri alırken, yaralı sürücü Kübra Nur B. ekipler tarafından kanaldan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra, yaralı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ARAÇ ÇEKİCİYLE KANALDAN ÇIKARILDI

Kaza sonrası çekici yardımıyla otomobil kanaldan çıkarıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.