OTOMOBİL ÇARPTI, GENÇ HEYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’da meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü C.G. adlı 16 yaşındaki genç tutuklandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, 6 Mayıs’ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75’inci Cadde’de gerçekleşti. C.G. yönetimindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sofioğlu metrelerce savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Kübra Sofioğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi’nde defnedildi. Sofioğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan C.G., gözaltına alınıp tutuklandı.

KÜBRA’NIN ARKADAŞLARI İSYAN ETTİ

Sofioğlu’nun arkadaşları, kazanın gerçekleştiği cadde üzerinde eylem düzenledi. “Bu bir kaza değil, ihmal” ve “Kübra’nın sesi ol” yazılı pankartlar taşıyan arkadaşlar, adalet talep etti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu’na, hızlı bir şekilde gelen C.G.’nin kullandığı aracın çarptığı görülüyor. Bu trajik olay, toplumda büyük bir üzüntü ve infiale neden oldu.