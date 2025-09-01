Kübra Uzun, İngiltere’de Tartışma Yarattı

KÜBRA UZUN’UN İNGİLTERE GÜNDEMİNE OTURMASI

Türk drag queen ve LGBTİ+ hakları savunucusu Kübra Uzun, İngiltere’de dikkatleri üzerine çekti. “Q-BRA” sahne adıyla tanınan Uzun’un, sadece üstün yetenekli sanatçılara yönelik olan “Küresel Yetenek Vizesi” ile ülkeye kabul edilmesi, Ada’da tartışmalara yol açtı. Bu özel vize, müzik, tiyatro ve dans gibi sanat alanlarında yetenekli bireylere veriliyor ve bu vize için İngiltere Sanat Konseyi’nden ön onay almak gerekiyor.

Ancak bazı İngiliz basın organları, bu vizenin usulsüz bir şekilde kullanıldığına dair iddiaları gündeme taşıdı. Daily Mail gazetesi, “Türk trans drag queen, İngiltere’den özel vize alan ‘küresel yetenekler’ arasında” başlığıyla Uzun’un müzik kariyerini inceledi. Kübra Uzun, Daily Telegraph gazetesi tarafından da, aynı vize türüyle İngiltere’ye gelen başka bir Türk trans birey olan Akış Ka ile birlikte anıldı. Ka’nın, ‘trans hakları’, ‘beden politikası’ ve ‘yemek sosyolojisi’ alanlarında çalışmalar yapmak üzere ülkeye davet edildiği bildirildi.

Akış Ka’nın sosyal medya paylaşımlarında “Trans haklarını destekliyorum” yazılı pankartlarla yer aldığı ve cinsiyet ideolojisi konularında eleştirel içeriklerin yer aldığı pankartlar taşıdığı görüldü. Daily Telegraph haberinde, ‘Küresel Yetenek Vizesi’nin bazı kişilerce kötüye kullanıldığına dair bilgiler verildi. Bu çerçevede, İngiltere’ye bu vize ile giriş yapanların, diğer kişilere vize alması için yol göstererek sistemde ciddi usulsüzlüklere neden oldukları iddia edildi. Bazı girişimcilerin, sanatçılara bu özel vizeyi elde etmeleri için yardımcı olmak amacıyla şirketler kurduğu bilgisi de paylaşıldı.

İngiltere’deki bu gelişmeler, ‘Küresel Yetenek Vizesi’ sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair tartışmaları yeniden canlandırdı.