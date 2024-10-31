Küçük Adımlar, Büyük Enerji Tasarrufu Sağlıyor!

ULUDAĞ ELEKTRİK’TEN TASARRUF ÖNERİLERİ

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyonu aşan müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik, Türkiye genelinde büyük ölçekli müşterilere enerji tedarik ediyor. Şirket, küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini öne çıkarıyor. Enerji tasarrufu hakkında çeşitli öneriler sunan Uludağ Elektrik, aynı zamanda toplumsal bilinci artırmaya yönelik projeler de geliştiriyor. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen şirket, çocuklara enerji temalı kitaplar dağıtarak, Karagöz Gölge Oyunu gibi faaliyetlerle enerji tasarrufu bilincini eğlenceli bir biçimde aşılıyor.

ISITMA ÇÖZÜMLERİ

Kombi ve oda termostatı kullanımı, ısınma maliyetlerini düşürmek adına önemli bir çözüm sunuyor. Kombinin, sürekli açılıp kapanması yerine sabit bir sıcaklıkta çalıştırılması, daha az enerji harcayarak ısınmayı verimli hale getiriyor. Oda termostatları her odanın ideal ısı seviyesini ayarlayarak, sadece ihtiyaç duyulan alanların ısıtılmasını sağlıyor. Bu yöntem, hem enerji tüketimini azaltıyor hem de faturalar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Evin ideal ısı seviyesini korumak için kalorifer peteklerinden verimli bir şekilde yararlanmak mümkündür. Oturma grubu ve perdeleri, peteklerin önünü kapatmayacak şekilde yerleştirmek, ısının odaya eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Ayrıca duvar ile kalorifer peteği arasına yalıtım levhası koymak, ısının dışarı kaçmasını engelliyor. Kombi bakımının yaptırılması ise cihazın daha iyi çalışmasını sağlayarak, enerji tüketimini azaltıyor ve uzun vadede önemli tasarruflar getiriyor.

ENERJİ YALITIMI

Isı yalıtımı, enerji tasarrufunda önemli bir role sahip. Pencerelerde ve kapılarda ısı kaçaklarını önlemek için yalıtım bantları kullanarak sıcaklığın dışarıya kaçması engellenebiliyor. Çift camlı pencerelerin tercih edilmesi, iç mekan sıcaklığının korunmasını kolaylaştırıyor. Isı yalıtımı, kış aylarında ısınma maliyetlerini büyük ölçüde düşürürken, yaz aylarında da soğutma için harcanan enerjiyi azaltıyor.

AKILLI CİHAZLARLA TASARRUF

Akıllı prizler ve zamanlayıcıların kullanımı, elektrikli cihazların gereksiz yere çalışmasını engelliyor. Televizyon, bilgisayar ve diğer elektrikli aletleri uyku modunda bırakmak yerine tamamen kapatarak, enerjinin boşa harcanmasını önleyebiliyoruz. Zamanlayıcılar sayesinde belirli saatlerde otomatik olarak kapanan prizler, enerji tasarrufunu destekleyen basit ama etkili çözümler arasında yer alıyor.

ENERJİ TÜKETİMİNİ TAKİP EDİN

Aylık ortalama 150 kWh tüketim yapan bir hanenin elektrik tüketimine ek olarak; 2000 Watt’lık bir elektrikli ısıtıcı, her gün 3 saat çalıştığında aylık faturaya yaklaşık 429 TL ekliyor. 1080 Watt’lık bir klima ise yalnızca 189 TL’lik ek maliyet oluşturuyor. Haftanın 7 günü 24 saat doğalgaz ile çalışan bir kombi, faturaya 221 TL ek yük getiriyor. LED aydınlatma, günlük 5 saat kullanıldığında toplamda sadece 2 kWh enerji tüketiyor ve faturaya yalnızca 4 TL’lik bir artış ekliyor. Aksi takdirde, akkor lamba kullanıldığında elektrik tüketimi 14 kWh’a çıkıyor ve faturaya 29 TL ek maliyet getiriyor. Elektronik aletlerin ortalama tüketim değerleri, www.uludagelektrik.com.tr adresindeki Enerji Danışmanım sayfası üzerinden hesaplanabiliyor.

KİŞİYE ÖZEL TASARRUF ÇÖZÜMLERİ

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, Enerji Danışmanım projesi ile tüketicilerin daha verimli enerji kullanımı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Enerji Danışmanları, evlere ve iş yerlerine ziyaret gerçekleştirerek enerji tüketimini analiz ediyor. Ayrıca elektrikli cihazların kullanım alışkanlıklarını değerlendirip, kişiye özel tasarruf önerileri sunuyor.