Küçük Ay Olayları Depremleri Etkilemez

KANLI AY TUTULMASI VE DEPREM İDDİALARI

Türkiye, 7-8 Eylül gecesi öne çıkan bir gökyüzü olayı ile karşılaşacak. Halk arasında “Kanlı Ay” olarak bilinen tam ay tutulması, pazar günü Türkiye’nin pek çok yerinden çıplak gözle izlenebilecek. Bu tutulma esnasında Ay, Dünya’nın gölgesine girecek ve kırmızı bir renge dönüşecek. Görsel şölen yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek. Ancak tutulma öncesinde ‘deprem olacak’ iddiaları sosyal medyada yeniden ortaya çıktı.

BİLİMCİDEN AÇIKLAMALAR

Deprem Bilimci Serkan İçelli, ay tutulmalarının depremler üzerinde etkisi olmadığını belirtiyor. İçelli, “Gökteki olaylar yerdeki tektonizmayı etkilemez” diyerek, ay tutulmaları ve dolunayların depremlerle doğrudan ilgisi olmadığını ifade ediyor. Bu tür söylemlerin bilimsel bir temeli olmadığını vurgulayan İçelli, “Bunlar sadece kelime oyunu. Elektromanyetik dalgaların ve yer çekiminin depremlerle bir bağı yok” diyor.

BİLİMSEL GERÇEKLER VE DEPREM YERLERİ

İçelli, Ay ve dünya arasındaki çekim kuvvetinin depremlerle ilgili konuşmalara yol açtığını belirtiyor. Ancak bu tür tahminlerin depremlere etki etmediğini savunuyor. “Depremler olağan bir şekilde gerçekleşiyor. 100 depremden yalnızca 4’ü dolunay dönemine denk geliyor. 10 gün öncesi veya sonrası gibi kavramlar geçersiz” açıklamasında bulunuyor.

HAVA OLAYLARI VE DEPREM İLİŞKİSİ

Hava olaylarının tektonizmaya etki etmediğini söyleyen İçelli, “Gelgitler su kütlelerinin yer değiştirmesine neden olabilir ama bu, depremler üzerinde ciddi bir etki yaratmaz” ifadesini kullanıyor. Ay’ın etkisinin, bir aracın yanından geçişi gibi olduğunu belirten İçelli, “Gökle yerin hiçbir bağlantısı yok” diyerek, havanın yerden haberi olmadığını ve yerin de gökten bağımsız olduğunu açıklıyor.

DEZENFORMASYON UYARISI

İçelli, ay ve güneş tutulmalarının bazı fenomenleri etkileyebileceğini, fakat bu durumun depremlerle hiçbir ilgisinin olmadığını hatırlatıyor. “Bunlar sadece sansasyonel haberler ve kamuoyunu provoke etmek için oluşturulmuş dezenformasyon kokan iddialar” diyor. Bu tür haberlerin akılda oluşturduğu kafa karışıklığına dikkat çeken İçelli, insanların bu tür yanıltıcı bilgilere kapılmamalarını öneriyor.