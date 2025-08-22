Küçük Balıkçılara Müsilaj Desteği Verilecek

DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorunu nedeniyle zarar gören küçük ölçekli balıkçılara yönelik destekleme çalışmaları yürütüldüğünü ifade ediyor. Bu durum, Bursalı balıkçıların yüzlerini güldürüyor. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, müsilajın özellikle ilkbahar döneminde meydana geldiğini ve bu nedenle balıkçıların çok büyük sorunlar yaşadığını belirtiyor. Dalarel, “Müsilaj nedeniyle birçok balıkçı avlanmaya çıkamadı. Çıkanların da ağları patladı, motorları iflas etti. Müsilaj, denize açılanı da açılmayanı da vurdu. İnanılmaz zararlar oluşturdu.” diyor.

YAŞANAN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇABALAR

Yaşanan sıkıntıların çözülmesi adına Dalarel, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne ve Bursa’nın diğer balıkçı kooperatiflerine dilekçe verdiklerini aktarıyor. “Bursa’da 12 metre altında binin üzerinde balıkçı teknesi var. Bunların tamamında zarar oluştu. Genel Müdürlük küçük balıkçılar zarar gördüğü için destek verileceğini söylemiş. Çok iyi bir haber aldık. Yaraları saracak ölçüde bir destek olursa daha çok mutlu olacağız.” ifadesini kullanıyor.

Dalarel ayrıca, kredi konusunda yaşadıkları sorunlara da dikkat çekiyor. “2-3 milyon liralık evime, 1 milyon liralık tekneme ipotek koyuyorlar, 70-80 bin lira kredi veriyorlar. Zaten yarısı mazota gidiyor. Bu kredi limitlerinin balıkçılar adına yükseltilmesini istiyoruz.” diyor.

DESTEKLEME PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, balıkçılara ve sektöre yönelik birçok destekleme programının mevcut olduğunu belirtiyor. 2023 yılından 2024’ün sonuna kadar üreticilere ödenen destek miktarının günlük değerle 20 milyar lira olduğunu kaydediyor. Bu desteklerin, balık üretiminde önemli artışlar sağladığını aktarıyor. “2002 yılında alabalık, çipura, levrek ve Türk somonu gibi balıkların toplam üretimi 61 bin tondu. 2024 yılında bu rakamın 577 bin tona çıkması, etkili bir destekleme ile mümkün oldu.” diyor.

Türkyılmaz, küçük ölçekli balıkçılara yönelik desteklerin de çok kıymetli olduğunu vurguluyor ve 2017 ile 2025 yılları arasında küçük ölçekli balıkçılara toplamda 700 milyon lira destek verildiğini belirtiyor. Kadın balıkçılara ilave olarak yüzde 35 destek sağladıklarını ekliyor.

BALON BALIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

İstilacı balık türlerine yönelik balon balığı avcılığına da destek verdiklerini aktaran Türkyılmaz, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. “Ciddi anlamda hem su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine olumsuz etkisi ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasına yol açması nedeniyle önemli görüyoruz.” diyor. Ayrıca, balon balığı nedeniyle verilen zararı azaltmak için 2020 yılında başlatılan desteklemede bugüne kadar 6 milyon lira ödeme yapıldığını ifade ediyor.

Marmara balıkçısının müsilajdan dolayı yaşadığı sıkıntılara karşı destekleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Türkyılmaz, “Marmara Denizi’nde balıkçılar ve yetiştiricilerin müsilajdan etkilenmesi üzerine destekleme çalışmaları yürütüyoruz. Bu sürecin, küçük ölçekli balıkçılara biraz olsun nefes aldırmasını umuyoruz.” şeklinde konuşuyor. Yıl sonuna kadar bu destek planlamasının neticelenmesi hedefleniyor.