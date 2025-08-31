Küçük Çocuğa Ayakkabı Verildi

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN YARDIM SEVGİSİ

Düzce’de görev yapan ambulans şoförü Kenan Alemdar, ayağına kürdan batan bir çocuğa yardım ederken duygu dolu bir davranış sergiledi. 37 yaşındaki Alemdar, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 3 No’lu 112 Acil Servis istasyonunda hizmet veriyor. Ekip arkadaşlarıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi’nden gelen “ayakta travma” ihbarıyla hızla olay yerine yöneldi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Bölgeye ulaştıklarında, sağlık ekibi bir çocuğun ayağında terliğinden batarak yerleşmiş bir kürdan tespit etti. Çocuğun tedavisini gerçekleştirebilmek amacıyla terliği kesen ekip, gerekli müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdi. Ancak işlemler sırasında çocuğun terliksiz kaldığını gören Alemdar, kendi ayakkabısını çocuğa vererek ona destek oldu. Kendisi ise ambulans içerisinde bulunan galoşları giyerek istasyona döndü.

ALEMDAR’IN DÜŞÜNCELERİ

Alemdar, yaşananlar hakkında şunları söyledi: “Ayakta travma çağrısı üzerine olay yerine gittik. Çocuğun ayağına kürdan batmıştı. Onu ambulansa aldık, terliğini kesmek zorunda kaldık ve müdahaleyi yaptık. Terliksiz kaldığını görünce hiç düşünmeden ayakkabımı verdim. Ayağına oldu. Ben de galoş giyip görevime devam ettim.” Bu olay, sağlık çalışanlarının özverisini bir kez daha gündeme getirdi.