Küçük Çocuğu Jandarma Kurtardı

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ DİKKATİYLE KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARDI

ORDU’da, nefes borusuna çikolata parçası kaçan küçük çocuğu, Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan başarılı bir şekilde kurtarıyor. Olay, 5 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde gerçekleşiyor.

HEIMLICH MANEVRASI İLE ACİL MÜDAHALE

Küçük çocuk, ailesiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada yediği çikolatanın parçası nefes borusuna kaçıyor ve bu durum sonucunda nefes almakta güçlük çekmeye başlıyor. Hemen durumu fark eden nöbetçi Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrasını uygulayarak çocuğu kurtarıyor. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.