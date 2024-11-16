“Küçük Çocuğun HIV Nedeniyle Ölümü”

HASTALIK VE ÖLÜM GÜNDEMDE

İzmir’de 13 yaşında bir çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrasında, Türk Kızılay’ı kan bağışı ve HIV konularında açıklamalarda bulundu. Kızılay, “Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır” açıklamasıyla virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına dair asılsız iddialara yönelik beyanlarda bulundu. Çocuk, hastaneye kaldırıldığında HIV virüsü taşıdığı tespit edilerek durumu ciddi bir soruşturmayı da gündeme getirdi.

KIZILAY’IN AÇIKLAMASI

Türk Kızılay’ı, “İzmir’de bir çocuğumuzun AIDS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur” şeklinde açıklama yaptı.

Baba K.K.’nin kan bağışında bulunduğu belirtildi. “K.K.’den alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiştir” denildi. Ayrıca, “Kızılay’ın ret listesine alınmıştır” ifadesine de yer verildi.

CİNSEL İSTİSMAR İHTİMALİ

HIV pozitif bulunan baba ve çocuğun sonuçlarının ardından, annenin virüs taşımadığı tespit edilince cinsel istismar ihtimali gündeme geldi. Bu olay üzerine adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek talep edildi. Çocuk psikiyatrisi, hem çocuğun hem de babanın durumunu değerlendirdi ve yazılan raporda istismarın tariflenemediğini bildirdi.

OLAYIN DETAYLARI VE ARAŞTIRMALAR

Hayatını kaybeden çocuğa otopsi yapıldı ve HIV virüsünün nasıl bulaştığı araştırılıyor. Baba, ev içinde tüm önlemlerin alındığını belirterek, “Nasıl bulaştı bilmiyorum” şeklinde ifade verdi. Adli soruşturma devam ederken, sağlık birimlerinin incelemeleri de sürmektedir.