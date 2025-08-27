Haberler

Küçük Çocuk Balkondan Düştü, Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Kahramanmaraş’ta bir çocuk, evinin balkonundan düşerek bitişikteki iş yerinin çatısında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi’nde gerçekleşti.

Yardım Çalışmaları

Edinilen bilgilere göre, balkonunda oynayan küçük çocuk dengesini kaybederek aşağı düştü. Bu durumun ardından, çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde çocuğu mahsur kaldığı yerden aldı ve sağlık ekiplerine teslim ederek hastaneye sevk etti.

Çocuğun Sağlığı

İlk yapılan kontroller sonrasında çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayın ardından hem yetkililer hem de çevredekiler için rahatlatıcı bir haber olarak değerlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Haberler

Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.