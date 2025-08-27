Küçük Çocuk Balkondan Düştü, Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Kahramanmaraş’ta bir çocuk, evinin balkonundan düşerek bitişikteki iş yerinin çatısında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi’nde gerçekleşti.

Yardım Çalışmaları

Edinilen bilgilere göre, balkonunda oynayan küçük çocuk dengesini kaybederek aşağı düştü. Bu durumun ardından, çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde çocuğu mahsur kaldığı yerden aldı ve sağlık ekiplerine teslim ederek hastaneye sevk etti.

Çocuğun Sağlığı

İlk yapılan kontroller sonrasında çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayın ardından hem yetkililer hem de çevredekiler için rahatlatıcı bir haber olarak değerlendirildi.