Küçük Çocuk, Jandarma İle Kurtarıldı

NEFES BORUSUNA ÇİKOLATA KAÇTI

Ordu’da, 5 Mayıs’ta yaşanan bir olayda, nefes borusuna çikolata parçası kaçan küçük çocuğu, Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Küçük çocuk, ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken yediği çikolatanın bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta zorlanmaya başladı.

JANDARMA MÜDAHALESİ

Durumu fark eden nöbetçi Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, hemen müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı ve çocuğu bu tehlikeli durumdan kurtardı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.