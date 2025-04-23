Küçük Çocuk Kuyudan Kurtarıldı, Kahraman

ÇOCUĞUN KURTARILMASI OLAYI

Sivas’ta oyun oynarken 25 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki bir çocuğu, köyde görev yapan imam-hatip kurtarıyor. Edinilen bilgilere göre, Sivas’ın Gemerek ilçesinin Arpaözü köyünde oyun oynayan 6 yaşındaki Yiğit, derin kuyunun içine düşüyor. Olayı öğrenen imam-hatip Süleyman İnce, hemen kuyunun başına gidiyor ve ip yardımıyla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyunun içine iniyor.

İMAM HATİP KAHraman OLDU

Kuyunun dibine inen İnce, küçük Yiğit’i yukarı çıkarmayı başarıyor. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrılıyor ve çocuğun kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğreniliyor. Sağlık durumu iyi olan Yiğit, ailesine teslim ediliyor. Küçük çocuğun ailesi, din görevlisi İnce’ye teşekkür ederken, köy halkı da bu cesur davranışı nedeniyle onu “kahraman” ilan ediyor.

KÖY HALKINDAN TEŞEKKÜR

İmam-hatip Süleyman İnce’nin cesur kurtarma operasyonu, köyde büyük takdir topluyor. Hem Yiğit’in ailesi hem de köy sakinleri, bu tür olayların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği üzerinde duruyor. Karşılaştıkları bu talihsiz olay, köyde dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.