Küçük Çocuk Otomobil Altında Kaldı

TRAJİK OLAYIN YAŞANDIĞI AN

Karaman’da 6 yaşındaki bir çocuğun üzerinde otomobil geçmesi sonucu yaşanan kaza büyük üzüntü yarattı. Olay, Hamidiye Mahallesi 373. Sokak’ta saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Selin Güneş adlı 6 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte sokakta top oynarken aniden yere düştü. O sırada sokaktan geçen bir otomobil, küçük çocuğun üzerinden geçti.

HASTANEDE MÜDAHALE BAŞARILI OLAMADI

Otomobil olay yerinden ayrılırken, çevredeki vatandaşlar hemen ambulans çağırdı. Ağır yaralı olan Selin, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olay sonrasında polis ekipleri, çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsünü uzaktan tespit etti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis, kamera kayıtları aracılığıyla otomobil sürücüsü R.K.U. (19) tespit ederek yakaladı. Sürücünün, küçük çocuğa çarpıp üzerinden geçtiğini fark etmediği öğrenildi. Olay, herkesin dikkatini çeken bir trajedi olarak kayıtlara geçti.