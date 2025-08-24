Haberler

Küçük Çocuklar, Kırtasiyeden Malzeme Çaldı

ÇOCUKLARIN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Elazığ’da küçük yaşlardaki çocukların kırtasiyeden çaldığı malzemeler güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiyede gerçekleşti.

ÖNCE KEŞİF YAPTILAR

Edinilen verilere göre, çocuklar kırtasiyenin önüne gelerek öncelikle etrafı gözlemliyor. Arkadaşına bir eşya gösterdikten sonra, malzemeleri incelemeye koyuluyorlar. Bir süre sonra kırtasiyenin önündeki eşyayı alarak hızla uzaklaşıyorlar. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

