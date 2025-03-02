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Küçük Erkekler Futbol Şampiyonu Bilgi Ortaokulu

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SPOR MÜSABAKALARI SONUÇLANDI

Düzce’de gerçekleştirilen okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon olan okul Bilgi Ortaokulu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde bu müsabakalar düzenlendi.

KATILIMCI TAKIMLAR VE MÜSABAKALAR

Müsabakalara toplamda 13 takım katıldı ve karşılaşmalar Şıralık Spor Kompleksi’nde yapıldı. Yapılan mücadeleler sonucunda Bilgi Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Bahaettin Güçlü Ortaokulu üçüncü ve Beyköy Ortaokulu ise dördüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen bir ödül töreni ile verildi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ödül töreninde, başarılı olan okullara başarı sertifikaları ve ödüller takdim edildi. Bu tür etkinlikler, genç sporcuların gelişimi ve sporun yaygınlaşması açısından önemli bir yere sahip.

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