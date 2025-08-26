Küçük Esnaf Kapanma Noktasına Geldi

MARKETLERİN ETKİSİ

Büyük marketlerin ve alışveriş mağazalarının kırtasiye ürünleri satması, küçük esnafı meslekten uzaklaştırıyor. Ekonomik zorluklar sebebiyle dükkanlar kapanma noktasına geliyor. Kırtasiye esnafı Melike Zeytinci, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıları paylaşarak küçük esnafın artık ayakta kalmakta zorlandığını ifade ediyor. Zeytinci, büyük marketlerin kırtasiye malzemeleri satmasının esnaf üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve küçük esnaflığın bitme aşamasına geldiğini belirtiyor.

ÜRÜN DİVERSİFİKASYONU

Bu duruma bağlı olarak farklı ürün gruplarına yönelmek zorunda kaldıklarını dile getiren Zeytinci, “Dükkanda oyuncak da alıp satmaya başladık, çünkü artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Okullarla alakamız kalmadı.” diyor. Melike, küçük esnafın yaşadığı zorlukları, büyük firmaların piyasa üzerindeki etkileriyle ilişkilendiriyor. “Artık büyük firmalar, büyük alışveriş yerleri kazanıyor. Marketlerin okul eşyaları satmaları yanlış, herkes kendi işini yapmalı bana göre,” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

KÜÇÜK ESNAFIN GELECEĞİ

Zeytinci, küçük esnafın bilinçli olarak bitirilmek istendiğini öne sürüyor. “Küçük esnaf kalmasın diye uğraşılıyor, görüldüğü gibi de bitme aşamasına geliyor,” sözleriyle durumu eleştiriyor. İşine olan heyecanının azaldığını ifade eden Zeytinci, “Ben normalde haziranda her şeyimi hazırlayıp dizip oturuyordum ama satışların olmamasından dolayı artık işimizden hiç zevk almıyoruz,” diyor. Ayrıca, “Açıkçası yaptığımız bir şey de yok, böyle oturuyoruz,” şeklinde ekliyor.

SATIŞLARIN DÜŞÜŞÜ

Satışların durma noktasına geldiğini açıklayan Zeytinci, “Müşteriler ancak ellerindeki okul eşyaları bittiğinde bize geliyorlar. Ben boya, defter satamadıktan sonra kalem ucu, kalem satamadıktan sonra dükkan kirası yürümüyor maalesef,” ifadesini kullanıyor. Sıkıntıların pandemi öncesinden beri devam ettiğini vurgulayan Zeytinci, “Pandemiden önce de bu böyleydi, uzun süredir devam ediyor bu durum. Pandemi zamanı büyük marketlere girilemediğinden dolayı biraz daha fazla iş yapabilmiştik. Onun dışında işler iyi değildi,” şeklinde sözlerine devam ediyor.

KARDEŞİNİN DURUMU

Son olarak, kardeşinin de benzer sıkıntılarla karşılaştığını aktaran Zeytinci, “Kardeşim dükkan sahibi olmasına rağmen pazarda çanta ve giyim ürünleri satıyor. Fatura adresi görülmesi için dükkanı açık tutuyoruz,” diyerek ekonomik zorlukların aile bireylerini nasıl etkilediğini özetliyor.