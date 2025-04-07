Küçük Esnaf, Komedi ve Dram Sunuyor

İzleyenleri Ekrana Bağlayan Film

Küçük Esnaf filmi, beyaz perdeden sonra televizyonlarda izleyici ile buluşuyor. Filmi izleyecek olanların merak ettiği “Küçük Esnaf konusu nedir”, “Küçük Esnaf oyuncuları kimler” ve “Küçük Esnaf özeti” gibi konuları inceliyoruz. Kendi halinde yaşayan bir küçük esnaf, mafyaya bulaştığında neler yaşanıyor? Babasının mafyadan aldığı borç, vefatından sonra oğlu Berhudar’a miras kalıyor. Parayı toparlamaya çalışırken ortaya çıkan beklenmedik olaylar peşini bırakmıyor. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallenin çilingiri Berhudar’ın hikayesi, aşktan, aileden ve arkadaşlıktan bahseden unutulmaz bir komediye dönüşüyor. Film, küçük hayatlar süren iki insanın büyük belalara bulaşarak yakınlaşmasını konu alıyor.

Gösterim Tarihleri ve Yönetmen

Filmin gösterime giriş tarihi 8 Nisan 2016, Türkiye. Yönetmen Bedran Güzel.

Oyuncular ve Çekim Mekanları

Küçük Esnaf filminde önemli roller üstlenen oyuncular arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt ve Cezmi Baskın var. Filmin çekimleri İstanbul’un Kadırga, Samatya ve Ağva bölgelerinde yapıldı.