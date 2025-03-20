Küçük Ev Aletleri Sektöründe Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurumu, ev aletleri sektöründeki bazı şirketler hakkında adımlar atıyor. Alınan bilgilere göre, Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketleri hakkında bir soruşturma başlatıldı. Kurumun yaptığı açıklamada, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ’nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirleyip internet satışlarını kısıtlayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine aykırı hareket edip etmediği incelendi.

REKABET KURUMUNDAN ARAŞTIRMA AÇIKLAMASI

Önaraştırma süreci, Rekabet Kurulu’nun 20.02.2025 tarihli toplantısında değerlendirildi. Bu toplantıda, Fakir’in, satış fiyatlarına müdahale edip etmediği ve Teknosa, Vatan ile MediaMarkt arasında dolaylı bilgi alışverişinin kanuna uygun olup olmadığı araştırılmakta. Bu nedenle, ilgili şirketler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılması kararı alındı.

ARZUM HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, Rekabet Kurulu sabah saatlerinde Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında da bir soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgide, Arzum’un yeniden satıcılarının fiyat belirlemesi ve internet satışlarını kısıtlamasıyla ilgili iddialar değerlendiriliyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Arzum’un uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırıldı ve bu nedenle 25-07/177-M(2) sayı ile soruşturma açılmasına karar verildi.