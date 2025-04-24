Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Festivali Başladı

FESTİVALİN BAŞLANGICI

Devlet Tiyatrolarının (DT) düzenlediği “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” ABD’den “Leland Faulkner” tiyatro grubunun “Mucizeler Diyarı” adlı oyunu ile başladı. Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen festivalde, farklı ülkelerden gelen çocuklarla birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’nde bir kortej yürüyüşü yapıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın çocukları ve katılımcıları selamladığı, fotoğraf çektirdiği, maskotlar ve yabancı tiyatro gruplarının eşlik ettiği yürüyüş, katılımcıların dans edip şarkılar söylemesiyle Kuğulu Park’a ulaşmasıyla son buldu. Parkta kurulu sahnede Arı Fen Koleji Çocuk Korosu’nun seslendirdiği çocuk şarkıları ve Ayşe Abla Koleji Çocuk Bandosu’nun gösterisi büyük beğeni topladı.

ETKİNLİKLER VE ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİ

Festivalde ayrıca jonglörler ve kukla gösterileri de yer aldı. Katılımcılardan 10 yaşındaki Feyza Tazegül, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, “Maskotlarla, müziklerle oynadık ve eğlendik. Maskotlar çok tatlı olduğu için benimle de çok güzel oynadılar. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” dedi. Festivalde yer alan Elif Öykü Arslanhan ise güzel bir gün geçirdiğini ve her günün böyle olmasını istediğini ifade etti. 7 yaşındaki Eylül Yüksel, sahne şovlarını ve parktaki kuğuları izlemekten çok mutlu olduğunu açıkladı.

AÇILIŞ OYUNU VE KONUŞMALAR

Daha sonra DT Genel Müdürü Karadağlı ve çocuklar, “Leland Faulkner” tiyatro grubunun “Mucizeler Diyarı” adlı açılış oyununu izlemek için Akün Sahnesi’ne geçti. 9 yaşındaki Asya Esen ve Güney Kaya’nın sunuculuğunu üstlendiği programda, 20 yıllık festivali anlatan bir video gösterildi. Karadağlı, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Karadağlı, “Devlet Tiyatroları olarak 20 yıldır kalbimizde taşıdığımız Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nin 20. yılını yeniden beraber kutluyoruz.” dedi.

FESTİVALİN KAPSAMI VE GELECEK ETKİNLİKLER

Karadağlı, festivalin 4 kıtadan, 10 ülkeden ve 12 farklı oyunla gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye’den ise 10 farklı bölgeden 22 yapım sahnede yer alacak. Karadağlı, festivalin 3 belediye tiyatrosu ve özel bir konuğu da ağırladığını kaydetti. Van Tuşba Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulunun Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununu sahneleyeceğini ve festivalde yer alıyor olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, festivalde çocukların hayal güçlerini özgürce ortaya koyabileceği 12 farklı atölyenin de bulunacağı bilgisini paylaştı. “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” hitabının festivale yalnızca adını değil ruhunu da verdiğini ifade eden Karadağlı, “Bu festivalde sahneleri değil, gönüllerimizi de aydınlatalım.” dedi. Ardından, ABD’den gelen “Leland Faulkner” tiyatro grubunun oyunu “Mucizeler Diyarı” çocuklarla buluştu. Bu yıl ABD, Almanya, İtalya, Çin, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İspanya, Brezilya ve KKTC’nin katıldığı festival, 29 Nisan’a kadar devam edecek.