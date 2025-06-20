Küçük Kalemlerden Hayacı Olan Kitap

ERZURUM’DA YENİ BİR EDEBİ ESER DOĞDU

Erzurum’da, hayallerini kelimelerle ifade eden küçük yüreklerin kaleminden ortaya çıkan “Hikayelerdeki Hayaller: Bugünden Yarına” adlı eser, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde 33 öğrencinin katkısıyla kaleme alındı ve minik yüreklerin dünyasına kapı aralıyor. Palandöken ilçesindeki Şehit Üsteğmen İsmail Aksu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin büyük çabası ve hayal gücünün ürünü olarak bu değerli kitabı hazırladı. Öğrencilerin karne ve mezuniyet dönemlerini taçlandıran bu çalışma, dikkat çekiyor. Bu projeye liderlik eden ise Sibel Aksakal isimli öğretmen.

ÖĞRETMENLERİN İLHAM VERİCİ ROLÜ

Öğrencilerinin gelişiminde yalnızca müfredatta yer alan konularla sınırlı kalmayan Sibel Aksakal, etkileşimli okuma, okuma çemberi, çocuklar için felsefe, yazarlık ve drama gibi birçok alanda rehberlik yapıyor. Özellikle kitap okuma alışkanlığı ve içerik sorgulaması üzerine büyük bir odaklanma sağlayan Sibel Öğretmen, öğrencilerinin mezuniyet yılına geldiğinde bir hikaye kitabı yazmanın gerekliliğini anlamıştı. Böylece, sınıfta yer alan 33 öğrencinin imzasını taşıdığı hikayelerle dolu bir kitap ortaya çıkardı.

KÜÇÜK YAZARLARIN HEYECANI

Kitapta yer alan yazarlardan biri de özel gereksinimlere sahip Medine Akdoğan. Birinci sınıfa başlarken konuşma güçlüğü çeken Medine, “Buzdaki Başarı” isimli hikayesiyle eserde özel bir yer edinmiş oldu. Ayrıca, öğrenci yazarlar Meryem Defne Odabaşı, Berilmina Güzel, Muhammet Emin Yılmaz ve Abdülhamit Han Özaras, yaptıkları değerlendirmelerle öğretmenlerinin emeklerini onurlandıran yorumlar sundu. Velilerden Nihal Karakayalı, dördüncü yılın sonunda çocuklarının kitap yazarı olarak yetişmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti ve “Sibel Öğretmen’in çocuklarımıza kattığı değer paha biçilmez. İyi ki öğretmenleri oldu,” dedi.

EDEBİ SÜRECİN ANLAMLI YANSIMASI

Sibel Öğretmen, “Hikayelerdeki Hayaller: Bugünden Yarına” kitabının ardında dört yıllık bir sabır ve özveri süreci olduğunu ifade etti. Öğrencilerin okuyarak derinlemesine düşünmeleri, kelime avcılığı yapmaları, hayatlarıyla bağ kurmaları gibi çeşitli edinim süreçlerini aktardı. “Bu süre içinde sorguladılar, düşündüler. Artık yazmak bir ihtiyaç haline geldi,” diyen Aksakal, çocuklarla birlikte “Neden hikaye kitabı çıkarmayalım?” sorusunu tartıştıklarını açıkladı.

Aksakal, Ocak ayında hikaye yazımına başladıklarını ve ilerleyen haftalarda çalışmaların derinleştiğini belirtti. Çocukların yaşantılarından izler taşıyan hikayelerin yanı sıra hayal gücünü zorlayan derinlikte eserlerin de yer aldığını vurguladı. “Bu aşamada birçok kişi ve velilerimizin destekleriyle birlikte bu başarılı sonuca ulaştık. Mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir süreci çocuklarımla birlikte yaşadığım için çok memnunum,” şeklinde sözlerini tamamladı.

– ERZURUM