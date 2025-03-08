Küçük Kız Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı

Olayın Gelişimi

2 yaşındaki bir kız çocuğu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ile çocuk kurtarıldı ve hemen Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Vatandaşların Tepkisi

Olayın ardından Başak Mahallesi sakinleri, araçlarıyla konvoy oluşturup durumu protesto etti. Konvoy içinde kornalar çalarak tepkilerini gösteren vatandaşlar, bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Bu dehşet verici olayın yankıları devam ederken, birkaç ay önce Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilçedeki tehlikeleri gözler önüne serdi. Belediyeye yönelik sitemde bulunan bir vatandaşın, “Yan yola tramvay yapıyorlar ama kim cesaret edecek inip binmeye…” ifadesi dikkat çekti.