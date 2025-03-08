Haberler

Küçük Kız Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı

Olayın Gelişimi

2 yaşındaki bir kız çocuğu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ile çocuk kurtarıldı ve hemen Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Vatandaşların Tepkisi

Olayın ardından Başak Mahallesi sakinleri, araçlarıyla konvoy oluşturup durumu protesto etti. Konvoy içinde kornalar çalarak tepkilerini gösteren vatandaşlar, bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Bu dehşet verici olayın yankıları devam ederken, birkaç ay önce Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilçedeki tehlikeleri gözler önüne serdi. Belediyeye yönelik sitemde bulunan bir vatandaşın, “Yan yola tramvay yapıyorlar ama kim cesaret edecek inip binmeye…” ifadesi dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Firari Cinayet Hükümlüsü İzmir’de Yakalandı

İzmir'de 41 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü U.O. yakalandı. Genel Bilgi Taraması ile tespit edilen zanlı, tutuklandı.
Haberler

Türk Dizileriyle Türkçe Öğrenen Hintli Genç

Hindistan'da 18 yaşındaki Saba, Türk dizi ve filmlerini takip ederek Türkçe'yi kendi kendine öğrendi. Doğal yeteneği ve sevimliliği izleyenleri etkiledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.