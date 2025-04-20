Küçük Kız Çocuğu Darp Edildi

GAZİOSMANPAŞA’DA YAŞANAN DARBEDİLME OLAYI

Gaziosmanpaşa’da bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Darp anları cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, küçük yaşlardaki kız çocuğunun saçının çekildiği ve yere düştükten sonra tekme tokat darbedildiği anlar yer alıyor. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi.

ÇOCUKLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

İddiaya göre, 4 küçük kız çocuğu, kendi yaşıtları olan bir arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine hakaret ettiği gerekçesiyle boş bir araziye çağırdı. Buluşma noktasına gelen kız çocuğu burada diğerleriyle bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından, 3 kız çocuğu, arkadaşlarına saldırmaya başladı. Bu olaylar, gruptaki başka bir kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERDE ŞOKE EDİCİ ANLAR

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatladığı ve yere düşürdüğü anlar ile yere düştükten sonra tekmeledikleri anlar görülebiliyor. Darp sırasında, darbedilen kız çocuğu diğerlerinin ellerinden kurtulmaya çalışırken çığlık atıyor. Ayrıca, darp edenlerden birinin, saldırdığı arkadaşının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da kaydedilmiş.