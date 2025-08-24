Küçük Kız Kayboldu, Arama Süreçleri Devam Ediyor

ÖĞRENİLEN KAYIP ÇOCUK İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Kilis’in Ketenciler Mahallesi’ndeki Çirazoğlu Sokak’ta, dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kayboldu. Ailenin, küçük kızın kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilettiği bildiriliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpeklerle birlikte kapsamlı arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yaptığı öğrenildi.

VATANDAŞLARA DAVET

Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi. Ancak, şu ana kadar küçük Arıc Aljaroukh’a dair herhangi bir iz bulunamadığı ve arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü bildiriliyor.